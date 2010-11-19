Енергетичний напій примусив щурів гризти свої лапи і хвости

Учені з Університету Техасу (США) встановили, що енергетичні напої містять кофеїн і цукор в об`ємах, загрозливих роботі серцево-судинної системи, а також сприяють прояву агресії .

На думку фахівців, такі напої категорично протипоказані гіпертонікам і людям з хворобами серця.

В ході експерименту щурів напоїли напоєм «Ред Бул». Після цього гризуни проявили агресивну нервозність, а потім стали калічити себе, кусаючи за лапи і хвости, передає vrach.tv.

Незабаром після публікацій результатів даного дослідження у Франції, Данії і Норвегії продаж вищезгаданого енергетика заборонили.

На думку учених, подібні напої при непомірному вживанні здатні викликати істотні відхилення в поведінці людей, особливо, якщо їх змішати з алкоголем.

focus.ua