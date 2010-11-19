Кращий жіночий антидепресант

Раціон може вплинути на врівноваженість людини. Так, якісь продукти можуть зробити людину агресивною, а якісь - спокійною. У зв`язку з цим учені пропонують лікувати депресію певними дієтами.

Встановлено: вегетаріанство здатне спровокувати депресію. Відмова від м`яса на 3 дні приводить до погіршення настрою, загального самопочуття і озлобленості.

Такі результати були отримані в ході експерименту за участю жінок у віці 20-38 років. Представниць прекрасної статі розділили на 2 групи - одні протягом тижня їли виключно фрукти і овочі, інші дотримувалися білкової дієти і не відмовляли собі в м`ясі.

До кінця експерименту 64% жінок, що відмовилися від м`яса, відзначили погіршення настрою, їх дратувало буквально все навколо. А ось серед тих, хто не потрапив в групу вегетаріанок, були відмічені протилежні результати. М’ясоїдки були спокійніші і урівноваженіші.

Експерти припустили, що це дослідження дозволить підійти до лікування легких форм депресії по-новому. Так, для багатьох жінок кращим антидепресантом може стати саме м`ясо.

health.passion.ru