5 причин, через які ваша вага стоїть на місці

Вирішивши боротися із зайвою вагою, Ви перелопатили пів-інтернету, прочитали купу жіночих журналів, вже декілька тижнів начебто робите все як треба, а стрілка ваг, зрушившись на пару кілограмів, завмерла на одній і тій же вазі... І не рухається, не дивлячись на всі зусилля... У чому ж причина такої ненависної постійності?

Причин може бути декілька.

Причина 1: Калорійність вашого раціону перевищує витрату калорій. Ця причина - найпоширеніша серед тих, по яких навіть при активних заняттях фітнесом вага стоїть на місці. Дієтологи не втомлюються повторювати про користь ведення щоденників харчування у разі, коли зниження ваги застопорилося. Більшості з нас здається, що ми пам`ятаємо все, що їли протягом дня, але це самообман. Адже багато перекушувань ми і за їжу не вважаємо, зважаючи на їх малий об`єм. Наприклад, перекушування 100 грамів насіннячок або горішків містять більш як 500Ккал, а це чверть від денної норми калорій! Чим же допомагає щоденник? По-перше, він наочно демонструє огріхи раціону, про які ми навіть не замислюємося, і підказує правильні рішення. По-друге, він робить процес поїдання їжі усвідомленим і контрольованим. По-третє, щоденник допоможе тобі розібратися не тільки в тому, що Ви їсте, але і навіщо.

Причина 2: Чи правильно Ви зважуєтеся? Як це не дивно, друга по поширеності причина - зламані ваги і неправильне зважування. Основні правила такі: • Зважуватися треба вранці, натщесерце і, бажано, після туалету і без одягу; • Зважуйтеся тільки на своїх вагах - різні ваги, швидше за все, покажуть різні результати; • Ваги повинні стояти на рівній і твердій поверхні.

Причина 3: Неправильне харчування в дні тренувань, навіть дотримуючись принципів правильного харчування і займаючись спортом, може зашкодити схудненню. Швидше за все причина в тому, що в дні занять Ви харчуєтеся не правильно: не їсте 2 години до і 2 години після тренування. Судіть самі, Ваш організм, витрачаючи сили на тренування, 5-6 годин не одержує жодної їжі. По-перше, це примушує його робити "стратегічні запаси", а по-друге - загрожує банальним гастритом. За 1-1,5 години до заняття краще влаштувати легке перекушування (наприклад, свіжими або відварними овочами, натуральним йогуртом або нежирним м`ясом), а через 1,5 години після тренування повторити таке ж перекушування, але головне - не об`їдатися.

Причина 4: Вам не вистачає кардіонавантажень. А це - перший жироспалювач в спортивному залі, який, до того ж, зміцнює серцевий м`яз. Тому, якщо Ваша мета саме позбавитися зайвої ваги - кроком руш на степпер або бігову доріжку. Крім цього, хороші кардіонавантаження дають інтерактивні тренажери - стіна "Швидше за світло" і спортивний килимок. Найефективніший з новинок степпер, суміщений з вакуумною установкою: вакуум підсилює кровообіг і швидше активізує обмінні процеси. І жир, і целюліт йдуть саме з проблемних стегон, живота і сідниць. Головне - пам`ятати: перші 15-20 хвилин такого тренування організм живить м`язи глюкозою, що міститься в крові, і тільки потім як паливо починає використовувати ненависний нам жир. Тому таке тренування має тривати не менш як годину. Починати краще з 35-40 хвилин, а потім подовжувати кожне тренування на 3-5 хвилин.

Причина 5: У вас йде жир, але при цьому росте м`язова маса. Звичайно ж, не можна практикувати одні лише вправи. Краще всього чергувати їх з масажем і спокійними вправами, що повторюються, на певні групи м`язів. Наприклад, такі навантаження дають силові тренажери і тонусні столи. Перевагою останніх є відсутність шкідливого навантаження на хребет, а також те, що вони не викликають болю в м`язах після тренування. .

Ну і нарешті! Якщо стрілка вагів наполегливо продовжує стояти на вагах (по науковому це називається "плато") - це не так вже і погано. Саме під час перерви в скиданні ваги, підтягається наша шкіра. У цей момент дуже ефективні йога, стретчинг, плавання, роликовий масаж і пресотерапія! Найправильніше в такий період - не плакати і переживати, а скористатися цією можливістю!

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