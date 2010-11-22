Вакцину від грипу роблять з собачих нирок

Зовсім недавно з`явилася новина про те, що фармацевти США розробили інноваційну вакцину від грипу. Вона є надшвидкою у виробництві в порівнянні з попередніми. Завдяки цьому американці мають намір одержати першість у галузі виробництва вакцин від грипу. Вони стверджують, що новий препарат також безпечний і також ефективний, як і його попередники.

Звичайна технологія "вирощування" вірусу пропонує використовувати курячі яйця як живильне середовище, а нова - клітини собачих нирок, що і дозволить прискорити процес виробництва вакцини.

Нова вакцина схвалена не тільки в США, але і в Європі.

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