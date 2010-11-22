Незвичайна властивість свіжого бурякового соку

В ході проведеного експерименту встановлено, що сік позбавляв від болю 99% жінок, яким в «критичні дні» не допомагали навіть знеболюючі препарати. Як вважають дослідники, бетаїн і залізо, що містяться в соку, сприяють розслабленню гладкої мускулатури внутрішніх органів, що призводить до зниження больових відчуттів.

Проте учені не стверджують, що знайдений засіб є панацеєю, але, враховуючи, що натуральний буряковий сік практично не має протипоказань, його рекомендують вживати жінкам, у тому числі і замість анальгетиків. У дослідженні також мовиться про можливість вживання бурякового соку і в суміші з іншими соками, переважно з морквяним.

Раніше вже були відомі і інші корисні властивості бурякового соку. Наприклад, він володіє сечогінною і протизапальною властивостями, знижує кров`яний тиск, очищає організм від шлаків, корисний при закрепах, хворобах серця і шлунково-кишкового тракту.

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