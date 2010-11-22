Залежність від любові - існує

Британські учені провели дослідження за участю 15-річних підлітків. Всі юні добровольці були знехтувані людьми, з якими вони зустрічалися якийсь час і до яких мали любов. Учені вивчали активність мозку учасників при прогляданні фотографій колишніх пасій. Виявилось, що у підлітків активізувалися передлобова частина мозку, яка відповідає за пристрасне бажання і залежність, а також ділянка, пов`язана з фізичним болем і душевними стражданнями.

Дане дослідження дозволило науково обгрунтувати, що відчуття, пов`язані з розривом романтичних відносин, провокують екстремальні варіанти поведінки. Серед них бувають такі речі, як переслідування коханих, вбивства і самогубства.

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