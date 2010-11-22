Чим корисна вівсянка

Експериментальним шляхом доведено факт того, що в разі щоденної присутності вівсянки в раціоні дитини, він значно рідше схильна до розвитку у нього бронхіальної астми, на відміну від тих діток, які позбавлені цієї страви.

Овес має протизапальну дію, покращуючи при цьому роботу імунної системи. Вівсянка здатна надавати заспокійливу дію на шлунок за рахунок того, що в її складі є незначний вміст жиру і достатня кількість волокон. А якщо після порції такої каші з`їсти трохи банана, то можна забути про надлишок шлункового соку.

Недаремно ж англійці кожен свій новий день починають з порції вівсяної каші, вони давно оцінили корисні властивості цієї крупи, а толокно (вівсяне борошно) - це чудовий дієтичний продукт при будь-яких хронічних недугах і при наявності запальних процесів в організмі.

Ми хочемо познайомити вас з одним дуже цінним рецептом, який отримав назву «еліксиру життя».

Для його приготування вам знадобиться три склянки натурального вівса, ретельно його промити і залити водою у кількості трьох літрів. Кип`ятити «еліксир» необхідно протягом двадцяти хвилин на повільному вогні, після чого його загортають або переливають у термос, залишаючи на добу.

По закінченню вказаного часу, відвар слід процідити і додати в нього сто грамів меду, потім знову накрити ємність кришкою, і знову відправити на плиту, доводячи до кипіння.

Потім готовий засіб остуджують і переливають у більш зручну тару і відправляють на зберігання до холодильника.

При застосуванні цього відвару, бажано додати до нього свіжого лимонного соку зо своїм смаком, пити його рекомендується невеликими ковтками за тридцять хвилин до їжі по сто грамів на день.

Як тільки перша партія цілющого засобу закінчитися, його слід готувати ще тричі, а протягом року слід провести три курси такого лікування (весна-літо-осінь). За допомогою цього нехитрого засобу ви зможете позбавити свій організм від шлаків.

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