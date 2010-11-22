Енергетики провокують алкоголізм

Виявляється, часте докладення до баночок з пійлом під загальною назвою «Енергетичні напої» легко може перетворити вас на алкоголіка. Це не ми кажемо, це американські учені встановили. Ось їх факти і аргументи.

Зв`язок між їжаком спиртного і вужем енергетика, зафіксований ученими, діє так: енергопійло просто маскує вплив алкоголю; той, що п`є, впадає в так зване хитре сп`яніння. Подібні комбінації (спиртне + енергетичний напій) особливо популярні серед юнацтва — «для підняття настрою». Ну, а у студентів енергетики і зовсім кращі друзі.

Провідний дослідник Амелія Арріа, директор Центру охорони здоров`я молоді при медфакультеті Мерілендського університету в Колледж-парку, свідчить: «Ми встановили стійкий зв`язок між любов`ю до енергетиків і збільшенням ризику звикання до спиртного». Зрозуміло, все це з`ясувалося після того, як учені прийняли до уваги чинники ризику на зразок сімейного алкогольно-наркотичного анамнезу, членства піддослідних в студентських клубах/братерствах, депресії, проблем з дитячою поведінкою, схильності до «ризикованої поведінки» і інш.

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