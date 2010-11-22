Епідемія холери на Гаїті забрала життя 1250 осіб
Більш як 20 тисяч госпіталізовано
Епідемія холери на Гаїті забрала життя 1250 осіб, більш як 20 тисяч осіб госпіталізовано.
Про це повідомили представники Міністерства охорони здоров`я карибської країни.
Незважаючи на зусилля властей і співробітників міжнародних гуманітарних організацій, холера розповсюджується і в столиці країни Порт-о-Пренсі, де понад 1,3 млн. осіб проживають у наметових містечках в антисанітарних умовах.
За останніми даними, жертвами захворювання в найбільшому місті Гаїті стали 64 особи, близько 1,5 тис. інфіковано, передає ІТАР-ТАСС.
Минулого тижня ситуацію на Гаїті ще більш ускладнили масові протести, що спалахнули в другому за величиною місті країни Кап-Аїтьєн.
Сотні осіб влаштували безлади на вулицях, вимагаючи виведення місії ООН і непальського батальйону, який входить до її складу, представників якого місцеві жителі обвинувачують у появі холери в країні.
У зіткненнях загинули щонайменше дві особи, кілька десятків отримали травми різного ступеня тяжкості. Зараз обстановка в Кап-Аїтьєні стабілізувалася, відзначає NEWSru.
Незважаючи на вкрай непросте становище у країні, влада Гаїті не перенесла президентські і парламентські вибори, намічені на 28 листопада.