Епідемія холери на Гаїті забрала життя 1250 осіб, більш як 20 тисяч осіб госпіталізовано.

Про це повідомили представники Міністерства охорони здоров`я карибської країни.

Незважаючи на зусилля властей і співробітників міжнародних гуманітарних організацій, холера розповсюджується і в столиці країни Порт-о-Пренсі, де понад 1,3 млн. осіб проживають у наметових містечках в антисанітарних умовах.

За останніми даними, жертвами захворювання в найбільшому місті Гаїті стали 64 особи, близько 1,5 тис. інфіковано, передає ІТАР-ТАСС.

Минулого тижня ситуацію на Гаїті ще більш ускладнили масові протести, що спалахнули в другому за величиною місті країни Кап-Аїтьєн.

Сотні осіб влаштували безлади на вулицях, вимагаючи виведення місії ООН і непальського батальйону, який входить до її складу, представників якого місцеві жителі обвинувачують у появі холери в країні.

У зіткненнях загинули щонайменше дві особи, кілька десятків отримали травми різного ступеня тяжкості. Зараз обстановка в Кап-Аїтьєні стабілізувалася, відзначає NEWSru.

Незважаючи на вкрай непросте становище у країні, влада Гаїті не перенесла президентські і парламентські вибори, намічені на 28 листопада.