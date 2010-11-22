Чим загрожує дітям дефіцит вітаміну D

Діти, які мають дефіцит вітаміну D, швидше накопичують жир навколо талії і додають у вазі. Такий зв`язок виявили фізіологи Мічиганського університету та Національного Університету Колумбії / США /. У свою чергу, накопичений в дитинстві жир призводить до підвищеного ризику цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань та інших хронічних проблем у пізньому віці.

У медичному обстеженні протягом приблизно 30 місяців брало участь 479 дітей у віці 5-12 років. На початку дослідження було виміряно рівні вітаміну D і розглянуто зв`язок між показниками речовини і трьома видами жиру в дитячому організмі. Діти з найнижчим рівнем вітаміну D як правило набирали зайву вагу швидше і більшою мірою страждали від надлишкових жирових накопичень навколо внутрішніх органів. Дефіцит вітаміну D також асоціювався з уповільненням темпів росту серед дівчаток.

Брак вітаміну D широко поширена проблема у різних країнах світу, як і показники дитячого ожиріння, які різко зростають в усьому світі протягом останніх років, кажуть педіатри. Лікарі з інтересом зазначили, що діти, які брали участь в обстеженні, проживали в субтропічній зоні, де багато сонячного світла - основного джерела вітаміну. Передбачається, що діти мало часу проводять на свіжому повітрі, через що не отримують достатньої кількості речовини. Вітамін D важливий не тільки для профілактики дитячого ожиріння, але і для захисту дитини від деяких вірусних інфекцій, наголошують медики.

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