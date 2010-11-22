Встановили, хто володіє екстрасенсорними здібностями

Американський вчений Деріл Бем з Корнельського університету в штаті Нью-Йорк провів дослідження, в ході якого встановив, що більшість людей від природи наділені екстрасенсорними здібностями.

В експериментах, результати яких були опубліковані в журналі New Scientist, взяли участь понад тисячу добровольців.

У рамках одного з таких дослідів студентам запропонували запам`ятати список слів. Потім їх попросили відтворити з цього списку якомога більше слів, після чого попросили їх надрукувати.

Зрозуміло, студенти запам`ятали одні слова краще, ніж інші. Але, як не дивно, в основному це були ті самі слова, які їх потім попросили надрукувати, а значить, майбутня подія вплинула на їхню здатність до запам`ятовування.

У ході другого експерименту студентам показували два комп`ютерні монітори, прихованих за ширмами, і повідомляли, що на один з них виведено зображення еротичного характеру, пропонуючи вгадати, на який з них. Студенти знаходили потрібний монітор дещо частіше, ніж варто було б, якщо б їх вибір був чистою випадковістю.

Важливо, що рішення, на який з моніторів вивести зображення, випадковим чином обирав комп`ютер, при цьому не до того, а після того, як студент робив свій вибір. Тому спостерігачі, які вірять в існування незвіданих світів, вважають, що, висуваючи свою здогадку, студент впливав на рішення, прийняте комп`ютером.

У ході третього експерименту студентам показували дві картинки: на одній - апетитний кошик фруктів, на другій же - страхітливого вигляду бультер`єр. Студенти повинні були визначити, який образ їм приємний, а який - неприємний. Після цього їм показували слова спокусливий і страхітливий.

Якщо студент спочатку бачив позитивний образ, а потім читав слово, яке нав`язує негативне враження, у нього йшло більше часу на те, щоб все-таки позитивно оцінити побачену картинку, пояснює журнал New Scientist, у якому буде опубліковано дослідження професора.

Це дослідження показує, що студенти передчували появу слова, і виникнення суперечливого образу страхітливої корзини фруктів замість страхітливого бультер`єра уповільнювало їхню реакцію.

Всього професор Бем провів дев`ять дослідів за участю тисячі з гаком добровольців. Він вів цю роботу протягом шести років, щоб зовсім виключити ймовірність статистичної похибки. Тепер вона складає всього лише один шанс на 74 мільярди, стверджує Бем. Він закликає науковий світ допустити можливість паранормальних явищ.

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