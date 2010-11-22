Чим корисний чай з троянди

Багато красивих італійських переказів пов`язано з трояндою. Прекрасна квітка об`єднувала закоханих, рятувала від смертельних хвороб і була оспівана в лицарських романах. Але троянда – ще і прекрасні ліки. Вважається, що її пелюстки володіють такою терпкістю, що можуть зупинити кровотечу.

Традиційно італійці використовують трояндовий чай при застудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, навіть бронхіті. Від болю в горлі, ларингіту і стоматиту трояндовою водою кожну годину полощуть рот. При різі в очах промивають нею очі. Італійці упевнені, що чай з пелюсток червоної троянди знімає сонливість і допомагає при депресії. Лікувальний відвар з пелюсток червоної троянди п`ють, змішавши з вином, при головному болю і гастритах.

Ароматерапія з використанням трояндової олії теж дуже ефективна. Олія піднімає настрій і знімає втому. Не дарма в старі часи мішечки з порошком з трояндових пелюсток пришивали до одягу і носили як амулет здоров`я.

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