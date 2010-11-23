Що і як лікують домашні тварини

Вже давно помічено, що кішка, яка лягає біля голови господаря, знімає біль, дітки при спілкуванні з собаками перестають заїкатися, а коні взагалі здатні лікувати неврози та психічні розлади. До яких же тварин звертатися за допомогою людям з різними захворюваннями?

Кішки

Ці домашні тварини дуже добре відчувають своїх господарів. Вони вловлюють навіть незначні зміни енергетичного потенціалу на тілі людини, що виникають при хворобі, лягають на хворе місце і забирають негативну енергію, у результаті чого відбувається зцілення. За таким же принципом кішки допомагають попередити розвиток багатьох захворювань. Цих тварин можна назвати "спецами" по захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Лікувальний ефект виникає завдяки муркотінню - це ніщо інше як вібротерапія, тобто лікування звуковими коливаннями. Хвилі частотою від 20 до 50 Герц, які видають коти, сприяють підвищенню захисних сил організму, прискорюють загоєння ран і зрощення переломів.

Собаки

Собака - друг людини. І у цьому не варто сумніватися. Лікування собаками - прекрасні "ліки" для тих, хто веде малорухливий спосіб життя або живе на самоті, хто схильний до розвитку хвороб серця і судин. Через те, що собакою можна командувати - підвищується самооцінка, а через те, що з нею можна говорити - ліквідується дефіцит у спілкуванні та замкнутість. Цим ефектом користуються лікарі при лікуванні діток, хворих на аутизм. Ще одна цілюща "собача корисність" є у їхній слині - вона здатна зцілювати рани, бо у великій кількості містить бактерицидну і ранозагоювальну речовина - лізоцим.

Коні

Лікування кіньми відбувається під час спілкування з ними і верхової їзди. При цьому у наїзника виникає особливе почуття - прагнення бути в гармонії з рухом коней. У ході занять розвиваються потрібні м`язи і коригуються затискачі у дітей з ДЦП і різними порушеннями опорно-рухового апарату. Лікувальний ефект розвивається поступово, протягом багатьох років. Другий ефект іпотерапії виникає завдяки позитивному емоційному тлу - він підвищує настрій, проганяє депресію і нудьгу. Його доповнює приємне відчуття тепла, що виходить від коня: її нормальна температура - 38 С і випромінювання лікувальних ультразвукових хвиль (як при УЗ-терапії).

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