Стрес на роботі "ламає" людину

Результати дослідження, проведеного у Великобританії, показали, що переважна більшість людей відчувають стреси на роботі. Але замість того, щоб боротися з ним, вони здаються.

Дослідження було проведено компанією Badenoch & Clark і продемонструвало наступні результати: 84% людей відчувають напруження на роботі, а 14% працівників відчувають дуже потужний стрес.

Енн Мак Кракен (Ann McCracken), директор Міжнародної асоціації профілактики стресів, вважає, що кожна людина здатна ідентифікувати стрес, який відчуває сама, або стрес, який відчувають оточуючі його люди.

Вона коментує: "Замість того, щоб розслабитися і зробити спроби тримати себе в руках, ви, навпаки, виходите з-під контролю, стаєте дратівливими, сердитими і незадоволеними.

Потім ви починаєте заглиблюватися в себе, перестаєте стежити за зовнішністю, погано їсте, не звертаєте увагу на те, що втрачаєте вагу. У результаті ваша поведінка змінюється ".

Незважаючи на загрозливі дані, все ж результати дослідження поточного року, кращі показників минулого. У 2009 році 93% британців відчували постійний стрес.

medsputnik.ru