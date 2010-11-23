На Гаїті холерою вже захворіли понад 57 тисяч

На Гаїті холерою вже захворіли понад 57 тис. чоловік, померло понад 1344.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це в понеділок повідомили представники міністерства охорони здоров`я країни.

Найбільш складна ситуація зберігається в північному департаменті Артібоніт. У столиці країни Порт-о-Пренсі епідеміологічне становище також погіршується - там кількість загиблих досягла 77 чоловік. Наголошується, що холера дісталася і до гаїтянських в`язниць, де її жертвами стали 19 чоловік. Для боротьби із захворюванням на території країни розгорнуто 36 центрів лікувальних центрів, де працюють як гаїтянські, так і зарубіжні медики.

У сусідній з Гаїті Домініканській Республіці кількість хворих на холери досягла чотирьох чоловік. Влада країни посилила заходи санітарно-епідеміологічного контролю для запобігання поширенню захворювання.