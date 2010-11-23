У Камбоджі в масовій тисняві на святі загинуло 350 осіб
09:14, 23 листопада 2010Зарубіжні новини
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Більшість з яких жінки
У Камбоджі в масовій тисняві, що виникла під час народних гулянь з нагоди Фестивалю води, загинуло близько 350 чоловік, більшість з яких жінки.
Як передає Радіо «Свобода», ще сотні осіб дістали поранення.
Прем`єр-міністр країни ХУН Сіна назвав подію найчорнішою сторінкою в історії Камбоджі з часів "червоних кхмерів", які винищили в другій половині 1970-х років приблизно чверть населення країни.
Поки що не ясно, що стало причиною тисняви на мосту через річку Тонлесап у столиці Камбоджі Пномпені.
Четвер, 25 листопада, оголошено в країні днем національного трауру за жертвами трагедії.
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