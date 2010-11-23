Імунна система людини сама може боротися проти раку

За останні 40 років медики та біологи отримали багато даних про те, як звичайні клітини людського організму перетворюються в ракові. Деякі з цих знань трансформувалися в нові ліки, проте в більшості випадків лікарі як і раніше покладаються на стандартні методики, такі як хіміотерапія і радіаційне опромінення. Обидві ці методики роблять украй негативний вплив на організм у цілому.

За словами фахівців, коли вірус потрапляє в організм людини, імунна система починає діяти: спеціалізовані клітини імунної системи - Т-клітини - постійно подорожують по тілу, відшукуючи і вбиваючи інфіковані клітини за допомогою різних молекулярних сполук.

Біологи, що працюють над проблемою такого захворювання як рак, вже давно намагаються якось змусити ці самі Т-клітини боротися із злоякісними пухлинами, щоб природні сили організму були задіяні у боротьбі з цим захворюванням. Однією з переваг від використання Т-клітин є той факт, що у них немає побічних ефектів, таких як у хіміотерапії. "Т-клітини мають унікальний потенціал. Однак успіх атаки на ракові клітини тут обмежений, тому що імунна система не може виробити єдиний механізм атаки всіх видів раку відразу і не може реплікувати раніше отримані результати", - говорить Цзяньчжу Чен, біолог з Массачусетського технічного інстутита в США, що працює над проблемою лікування ракових захворювань.

Тим не менш, нещодавно вчені з американського Національного інституту раку досягли певного успіху в лікуванні меланоми за допомогою власної імунної системи людини. Однак даний метод поки що не працює проти інших видів раку. Доктор Чен говорить, що терапія на основі Т-клітин зараз стикається з декількома проблемами: по-перше, потрібно підібрати Т-клітини потрібного типу, створити їх і націлити на пухлину, більше того, потрібно зробити так, щоб вони залишалися дієздатними протягом певного часу, борючись з хворобою.

"Мільярди Т-клітин щомиті подорожують по кровоносній системі людини, кожна клітина здатна реагувати на різні молекули. Коли клітина виявляє цільові молекули і сполуки, то для неї це сигнал - клітина організму заражена і її необхідно знищити, поки вірус не перекинувся на інші клітини" , - говорить Чен.

Як й інфіковані клітини, клітини пухлини мають на своїй поверхні спеціальні протеїни, яких немає на поверхні здорових клітин, однак ці протеїни не провокують Т-клітини на атаку. У підсумку, перед вченими стоїть завдання створити такі клітини, які будуть реагувати на дані протеїни.

Отримати такі клітини можна або з крові людини або прямо з тканини пухлини. Однак для того, щоб побороти захворювання, клітин потрібно дуже багато - до трильйона. Після видалення Т-клітин з організму дослідники спробували створити умови, в яких Т-клітини будуть реагувати на певні чинники росту - цитокіни, що стимулюють Т-клітини до розмноження.

Вчені говорять, що генерація достатньої кількості клітин займає якийсь час - до кількох тижнів, небезпечніше, що клітинна система ракових хворих працює гірше, ніж у здорових людей і розмноження йде ще повільніше.

Створені Т-клітини для боротьби з меланомою були "налаштовані" на певний сигнальний протеїн, відомий як HER2, який можна виявити в ракових клітинах. Проте простого виявлення протеїну не достатньо для стимуляції Т-клітин, протеїн повинен бути зафіксований в молекулах MHC, що знаходяться на поверхні клітин. У ракових клітин MHC-шар надзвичайно тонкий.

Щоб обійти цю складність, дослідники створили антитіла здатні знаходити MHC навіть в малих кількостях і активувати Т-клітини. Зараз у ряді клінік в США йдуть випробування нової методики лікування раку.

Ще однією проблемою є короткий термін життя Т-клітин, говорять вчені. Після тижневих маніпуляцій в лабораторії Т-клітини можуть незабаром загинути. Крім того, саме навколишнє середовище ракових клітин дуже вороже до Т-клітин. "Після того як отримані Т-клітини повертаються назад, багато хто з них гинуть", - говорить Чен.

Зараз дослідники працюють також і над подовженням терміну життя цих клітин.

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