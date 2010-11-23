У школах Великої Британії вчать відрізати руки злочинцям

Уряд Великобританії заявив, що не буде терпіти антисемітські та гомофобні уроки, які проходять у мусульманських школах.

У мусульманських школах у Великобританії дійте вчать, що люди, які не визнають іслам, будуть "горіти в пеклі".

Один з підручників просить дітей перерахувати "погані" якості єврейського народу.

Інший текст описує покарання за гомосексуальні відносини, як смерть і заявляє, що покарання повинно здійснюватися через побиття камінням, вогнем або киданням людини у прірву.

А у підручнику для14-річного віку приводяться закони шаріату, зокрема покарання за крадіжку. У книзі наводяться докладні схеми про те, як треба відрізати злочинцям руки і ноги.

Згідно з розслідуванням ВВС, про такі способи покарання невірних дізнаються близько 5 тисяч учнів Великобританії, які навчаються у мусульманських школах.

На обурення з боку британського уряду, у Саудівському посольстві зауважили, що такі матеріали часто були вирвані з контексту і часто називаються історичними описами.

Школи, згадані у розслідуванні, входять до складу організації Саудівської Студенти клубів та шкіл. Одна з таких шкіл у Лондоні, за твердженням журналістів, фінансується урядом Саудівської Аравії.