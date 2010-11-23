Гранатовий сік протистоїть хворобам нирок

Останні дослідження показали: сік граната здатний протистояти хворобам нирок. Варто сказати, що цей продукт давно на прикметі у вчених через безпрецедентний вміст антиоксидантів. Цього разу група учених під керівництвом доктора Батіа Крістал з ізраїльського госпіталю Західної Галілеї довела: сік граната здатний позбавити пацієнтів, що проходять процедуру діалізу, від ускладнень, включаючи розвиток інфекцій і проблеми з серцем, пише The Times of India з посиланням на Daily Express.

В ході експерименту групі добровольців пропонувалося випити або гранатовий сік, або плацебо до проходження процедури діалізу. Виявилось, ті, хто пив сік граната, краще переносили операцію, оскільки антиоксиданти допомагали нейтралізувати шкідливі сполуки в тілі.

Виходячи з цього, доктор Крістал закликала організувати найближчим часом подальші дослідження дивовижних властивостей соку граната, адже кількість людей з хворобами нирок збільшується в геометричній прогресії.

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