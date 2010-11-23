Напій з імбиру - універсальні ліки

Є рослинне зілля, здатне одним пострілом вражати двох зайців! Так, імбир, шанований у всьому світі за неповторний смак, став справжньою паличкою-виручалочкою – допоміг налагодити роботу ШКТ і позбавитися поганого запаху з рота. Недаремно на санскриті імбир називають «вишвабхесадж», що означає «універсальні ліки»! І у давнину моряки брали імбир з собою в довгі морські походи, щоб захистити себе від цинги. Допомагав він і при кашлі і ревматизмі. А новітні дослідження підтвердили сприятливу дію імбиру на травну, дихальну і серцево-судинну системи.

Для прийому всередину приготувати напій із склянки кип`яченої води, 1/2 ч. л. імбиру і 1/2 ч. л. мускатного горіха. Приймати по 1-2 скл. в день. А для обробки порожнини рота досить щіпку порошку імбиру розчинити в 1 скл. теплої кип`яченої води і прополіскувати рот після кожного прийому їжі.

Повірте: така імбирна терапія забезпечить вам свіже дихання! А воно, як ви пам`ятаєте з рекламного ролика, полегшує розуміння!

medpalatka.ru