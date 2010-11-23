У народженні трійні винна застуда

У Німеччині 17-річна Дженніфер, прізвище якої не указується з етичних міркувань, днями народила трійню і стала наймолодшою багатодітною мамою в Західній Європі.

Найдивовижніше в цьому випадку те, що дівчина завагітніла, приймаючи протизаплідні препарати, дія яких була нейтралізована антибіотиками, прописаними їй лікарем від застуди.

Як розповідає Дженніфер, вона стала відчувати себе постійно утомленою, у неї почалася нудота вранці, і вона вирішила звернутися до лікаря. Проведене УЗД показало, що вона вагітна.

22-річний батько дітей, дізнавшись про вагітність своєї подруги, наполягав на аборті, а потім припинив з нею всі стосунки, але Дженніфер все одно вирішила народжувати. Дівчину підтримала її 62-річна бабуся, з якою вони удвох живуть в маленькому будинку недалеко від Берліна.

Новонароджені дівчатка з`явилися на світ абсолютно здоровими, лише з незначним недобором ваги, і скоро будуть виписані з молодою мамою додому.

deti.mail.ru