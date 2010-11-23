Чому Леонардо да Вінчі був геніальний

Феноменальна обдарованість Леонардо да Вінчі могла бути наслідком дислексії, порушення здібності до оволодіння навиком читання і письма при збереженні загальної здібності до навчання. Таке припущення висловила британський психолог Ніколя Брунсвік з Університету Мідлсекса, повідомляє CNews.ru.

Брунсвік вдалося виявити зв`язок між дислексією і просторовою орієнтацією в ході серії експериментів. У них брало участь близько 40 добровольців, половина з яких була дислектиками.

З`ясувалося, що страждаючі хворобою здатні краще орієнтуватися в просторі. Це довів тест, де учасникам було запропоновано декілька хвилин «погуляти» по віртуальному місту, а потім відновити в пам`яті на карті маршрут своєї прогулянки. Діслектики справилися з подібними завданнями набагато краще здорових людей, причому чоловіки явно лідирували в порівнянні з жінками.

Ніколя Брунсвік схильна вважати, що так звані візуально-просторові здібності, більш виражені у хворих дислексією, є ключем до успіху в живописі, архітектурі і дизайні. Можливо, саме в цьому криється успіх да Вінчи, Пікассо і Огюста Родена.

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