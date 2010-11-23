Як лікувати депресію за допомогою світла?

Терапія яскравим світлом допомагає не тільки впоратися з сезонною депресією, але й лікувати серйозні психічні розлади. До таких висновків прийшла група американських учених з університету міста Піттсбурга в результаті проведеного дослідження, передає NewsLand.

Під час дослідження медики давали пацієнтам спеціальні світильники, які протягом двох тижнів включалися на 15, 30 або 45 хвилин щоденно. Експеримент проводився в палатах дев`яти пацієнток. Світильники в палатах чотирьох жінок включалися вранці, а у інших - опівдні.

В результаті експерименту лікарі прийшли до висновку, що найбільш сприятливою терапія яскравим світлом є в денний час, і тривалість таких процедур для досягнення якнайкращого результату повинна складати приблизно 15 хвилин в день.

Також, в ході дослідження медики встановили, що світлова терапія може допомогти не тільки в боротьбі із зимовою депресією, але і ефективна при лікуванні серйозніших психічних розладів. Наприклад, група учених довела, що біполярний афектний розлад, який раніше називали маніакально-депресивним психозом, також можна лікувати за допомогою яскравого світла.

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