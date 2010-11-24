Як медитація запобігає раку грудей

Трансцендентальна медитація допомагає страждаючим раком грудей боротися з хворобою.

Американські учені провели дворічне дослідження за участю 130 жінок віком від 55 років і старше. Пацієнток розділили не дві групи. Перша група займалася медитацією, а друга — проходила стандартне лікування раку грудей. Кожен півроку медики оцінювали якість способу життя випробовуваних.

Психосоціальні і емоційні стреси провокують розвиток раку грудей, а також впливають на смертність від цієї недуги. Результати експерименту показали, що трансцендентальна медитація запобігає стресу і покращує розумове і емоційне здоров`я немолодих жінок.

vrach.tv