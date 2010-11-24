Чому спати на животі – шкідливо

Всі ми спимо по-різному: одні вважають за краще спати на боку, інші – на спині. Але є і ті, хто засинає тільки лежачи на животі.

Тим часом іспанські лікарі застерігають: спати на животі дуже шкідливо. Ця звичка може негативно відбитися як на зовнішності, так і на сексуальному житті.

Вся річ у тому, що, укладаючись на живіт, ми створюємо непотрібний тиск на життєво важливі внутрішні органи.

Виникають застої, важке дихання. Особливо небезпечна така поза, якщо жінка вагітна.

Більш того, сон на животі сприяє появі зморшок на шиї, обличчі і грудях. Краще всього привчити себе спати на спині або, в крайньому випадку, на боку.

lady.mail.ru