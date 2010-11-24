Родимки омолоджують шкіру

Дослідники Kings College (Лондон) стверджують, що люди, які мають родимки, більш схильні до самоомолодження, передає ВВС. Правда, кількість "безпечних" родимок - обмежена. Якщо їх від 40 до 100-150, хвилюватися немає причин. Проте у випадках, коли граничні норми завищені в рази - є привід звернутися до лікарів на обстеження, зокрема з питань ймовірного розвитку раку, запевняють учені.

Дослідження команди коледжу Kings на чолі з доктором-дерматологом Веронікою Батейль базуються на вивченні пацієнтів госпіталю Hemel Hempstead General. Лікарі вивчали зв`язок між кількістю родимок на тілі пацієнта і його фізичними показниками.

Виявилось, що носії родимок менш схильні до старіння шкіри і виникнення зморшок. А крім того, вони менше страждають через вікову ламкість кісток.

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