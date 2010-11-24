7 правил спілкування з немолодими батьками

Пропонуємо 7 правил спілкування з немолодими родичами, що живуть окремо або в сусідній кімнаті.

1. Плануємо заздалегідь

Увага літнім людям потрібна куди більше, ніж турбота держави і листівки у свята від соціальних служб. Саме тому більшість сварок трапляються через те, що ви живете своїм життям, а для батьків в ньому місця з кожним роком все менше. Звідси ж сумно відома озлобленість літніх людей – ознака уразливості і невпевненості в собі.

2. Даруємо один одному трішки свободи

Якщо вас займає тема відносин з немолодими батьками, то можете провести маленький експеримент. Попросіть поради на цю тему на якому-небудь форумі і оцініть результати. 90% відповідей можна буде переказати однією фразою: «Батьків треба любити здалеку». Само собою, в цьому є сенс: важко скандалити, якщо ви раз в тиждень зідзвонюєтеся і раз на місяць приїжджаєте в гості. А якщо живете на іншому материку, то, ймовірно, відносини з сім`єю близькі до ідеальних.

3. Дозвольте відчути значущість

«Ніякого клопоту» – в цьому часто і полягає причина дратівливості. Літні люди нерідко бояться того, що діти їх вже не потребують. А ще – страшно соромляться того, що не можуть бути корисними.

4. Найпростіший спосіб ужитися зі свекрухою

У нас сила-силенна доведених до автоматизму комунікативних звичок. На образу відповідаємо образою, на критику – критикою, при неспівпаданні точок зору відчайдушно ділитимемо світ навпіл і сперечатися до хрипоти. І якщо з рідними батьками будь-яка сварка може бути лише тимчасовим періодом нерозуміння один одного, то з батьками чоловіка перший же скандал здатний назавжди зіпсувати стосунки. І в цьому випадку «назавжди» уживається в найпрямішому і непереносному сенсі. Тому – не сваріться!

5. Питаємо поради

Універсальний спосіб серйозно полегшити спілкування – почастіше питати поради. Так, ви безумовно самостійні і краще орієнтуєтеся в реаліях сучасного життя. Але, по-перше, не дарма в більшості культур мудрість старших шанувалася куди більше амбітності молодших, по-друге, чужий досвід нерідко допомагає вийти з безвиході куди швидше, ніж одна тільки ваша самостійність, по-третє, прохання про пораду ще не означає, що цій пораді необхідно слідувати. Зате звичка радитися наочно продемонструє вашу пошану і доведе батькам, що ви їх як і раніше потребуєте.

6. Створюємо затишок

У журналі Опри Уїнфрі одного разу задалися питанням, чому літні люди так часто відчувають себе розгубленими, так часто гарячаться на своїх дітей і опираються будь-яким змінам. Психологи запропонували ряд порад з поліпшення ситуації, серед яких були і всі види психоаналізу, і «сімейні розстановки», і позитивне мислення і інші речі, які повинні поліпшити стосунки за рахунок облагороджування внутрішнього світу.

Результати були різні, але, як не дивно, якнайкращі з них показали не психологічні прийоми, а речі украй приземлені. Літні люди набагато рідше покидають будинок, сприймають його вже не як місце для відпочинку перед новим робочим вдень і украй потребують приємного, зручного, затишного інтер`єру. Не просто чистота і порядок, а тепла атмосфера, красиві речі, що приємні на дотик, радують око. Якщо ви піклуватиметеся про будинок ваших батьків, то для них це буде рівносильно турботі про них самих.

7. Вчимося віддавати

І остання порада. Не намагайтеся перевиховати своїх старіючих батьків – навіть якщо таке бажання з`являється із завидною регулярністю. Будь-які стосунки складаються з тих періодів, коли ми одержуємо, і тих періодів, коли віддаємо: любов, досвід, турботу, підтримку.

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