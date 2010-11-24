Пакети з-під чіпсів - отруйні

Пристрасть до фастфуду може завдати істотної шкоди здоров`ю. Проте, як з`ясували канадські учені, в «швидкій їжі» шкідлива не тільки сама їжа, але навіть її упаковка.

Фахівці з Університету Торонто з`ясували, що для виготовлення паперової упаковки продуктів швидкого приготування використовуються хімічні речовини, перфторовані, що містять карбонові кислоти, або PFCAs. Вони потрапляють в організм і забруднюють кров.

До своїх висновків учені прийшли, поставивши експеримент на щурах. Гризуни протягом трьох тижнів піддавалися дії PFCAs, що вводилася разом з їжею або у вигляді ін`єкцій. Фахівці контролювали показники і метаболіти речовин у тварин в крові і встановили їх шкідливу дію на організм гризунів.

Як повідомляє АМИ-ТАСС, уряди Канади, Сполучених Штатів і деяких європейських країн вже проявляють заклопотаність вмістом вищезгаданих речовин в упаковках продуктів.

lady.mail.ru