Як вилікувати застуду за допомогою інгаляцій

Батьки бувають різні: хтось глушить застуду і віруси чаду новомодними спреями і пігулками, а хтось лікує дитину перевіреним «дідівським» способом, примушуючи дитя обніматися під рушником з пароючою каструлею. Просто, недорого і ефективно. Але як грамотно робити інгаляцію в домашніх умовах - на це питання мало хто відповість правильно...

Інгаляція - вдихання лікарських речовин з лікувальною метою. По-перше, при респіраторних захворюваннях це удар по вірусу, що називається, «в десяточку». Якщо прийняти цей метод лікування як основний, то вам не треба напихати дитя десятками пігулок, протигрипозних порошків і всього того, що, як правило, дає куди більше побічних ефектів, ніж інгаляція.

По-друге, найдрібніші частинки ліків швидко всмоктуються в кров, проникають глибоко в дихальні шляхи і лікують їх з найбільшою ефективністю. По-третє, інгаляції, як жоден інший засіб, полегшують видалення з дихальних шляхів слизу і мокроти.

Тепер про протипоказання. Інгаляції дитині не можна робити при підвищенні температури понад 37,5 градусів; при носових кровотечах або схильності до них; при захворюваннях легенів і серця з явищами вираженої серцево-судинної або дихальної недостатності.

Інгаляції проводять не раніше ніж через 1-1,5 години після їжі, при цьому дотримуючись правил:

* Не примушуйте дитини дихати над киплячою водою, це загрожує опіками слизистої. Оптимальна температура води для дитячих інгаляцій - 30-40 градусів.

* При захворюваннях носа і додаткових пазух носа дитина повинна вдихати і видихати лікарську речовину без напруги через ніс, при захворюваннях глотки, трахеї, бронхів, легенів - через рот.

* Одяг дитини під час процедури не повинен стискати шию і дихання. Після інгаляції протягом години не рекомендується розмовляти, тим більше співати і приймати їжу.

Вибираємо інгалятор

Для лікування нижніх дихальних шляхів (трахеї і бронхів) краще підійдуть так звані небулайзери: ультразвукові і компресорні інгалятори, що перетворюють рідину в пару.

Електроаерозольні інгалятори не тільки підігрівають вологу, але і негативно заряджають частинки, що підвищує їх здатність проникати в бронхи. Тривалість процедури 5-10 хвилин.

Парова інгаляція - не така нешкідлива процедура, як здається багатьом батькам. Неправильно проведена процедура може принести додаткові проблеми із здоров`ям (опіки, сухість слизистих).

Щоб краще відходила мокрота, застосовують содові інгаляції (на 1 літр води 4 чайних ложки соди) або пару підігрітої мінеральної води. При респіраторних інфекціях ефективні практично всі ефірні олії.

При запаленні піднебінних мигдалин добре допомагають інгаляції водного розчину з соком цибулі, часнику. Для його приготування необхідно одержати кашку цибулі або часнику за допомогою пристосування для розчавлювання часнику. Одержану кашку процідити через марлю. Сік розбавити водою в пропорції 1:10.

При інфекції верхніх дихальних шляхів можна заварювати траву чабрецю, материнки, лаванди, мати-й-мачухи, шавлії, ромашки. Хороший ефект при цих захворюваннях надає також вдихання пари звареної в «мундирі» картоплі або картопляної шкірки і лушпиння вівса. Тривалість інгаляцій складає 5-15 хвилин.

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