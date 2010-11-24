Дитячі соки можуть викликати рак

Фахівці з Данії протестували дитячі соки і прийшли до висновку, що вони можуть викликати захворювання серця і легенів, а також провокувати розвиток раку.

Учені протестували 16 різних видів соків найпопулярніших марок. В основному тестувалися соки із смаком полуниці, смородина та інші, що мають яскравий колір.

За словами дослідників, у протестованих дитячих соках було виявлено безліч небезпечних речовин, передає vrach.tv.

Найнебезпечніший хімікат, що встановлено, - сурма. Він був знайдений в багатьох соках у великій кількості. В деяких випадках показники перевищували норму в 10 разів.

focus.ua