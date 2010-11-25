Цілющі властивості буряку

Відомо, що буряк допомагає справитися з такими неприємними явищами в шлунково-кишковому тракті, як запори, метеоризм і кольки. Але не всі люблять буряк через його смакові якості, але все можна виправити, якщо знати, як зробити з такого дешевого овоча справжній делікатес.

Дієтологи вважають буряк найкращими природними ліками, який допомагає справлятися з синдромом «ледачого» кишечнику. Буряк містить у собі масу важливих для здоров`я речовин. Приміром, пектини - речовини необхідні організму в якості натурального «очисника». Справа в тому, що пектини здатні зв`язувати і виводити з організму солі важких металів. Йод, що міститься в буряку, просто необхідний для щитовидної залози. Наявність магнію робить буряк необхідним продуктом для гіпертоніків.

Крім цього в буряках міститься дуже багато заліза, і часто даний овоч включають до раціону при зниженому рівні гемоглобіну. Буряк містить в собі органічні кислоти і велика кількість клітковини.

Відмовлятися від такого корисного продукту просто немає сенсу, а якщо вам не подобається його «природний» смак, то можна скористатися простими рецептами.

Неймовірно смачне і кориснеастрава відома під назвою «бурякова ікра». Для приготування страви відваріть чотири коренеплоди, а потім очистіть їх від шкірки. Візьміть один солоний огірок і чотири зубчики часнику, обсмажте цибулю. Візьміть всі овочі і пропустіть їх через м`ясорубку, в отриману суміш слід додайте сіль і перець.

Смачного!

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