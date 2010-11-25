Якщо почали труситися руки...

Майже кожен знає, що у алкоголіків тремтять руки. Але, на жаль, інколи неспорможність узяти в руку чашку чи ручку, вражає навіть молодих і непитущих людей. Що ж є причиною тремора рук.

Потрібно уміти розрізняти те, як і коли тремтять руки.

При хворобі Паркінсона тремтіння (тремор) – одна з основних ознак захворювання. Але цей тип тремтіння абсолютно особливий і відрізняється тим, що найбільш помітний в стані спокою, коли людина сидить або лежить. Та варто їй почати щось робити, як тремтіння стає менш вираженим, а то й зникає зовсім.

Найчастіше тремор “не чіпає” голову (у важких випадках може тремтіти нижня щелепа), а тремтіння розповсюджується на кінцівці і лише у спокої. Причому воно ассиметричне, тобто, більше тремтить ліва або права рука (нога).

Тому при паркінсонізмі хвороба майже не заважає в побуті – людина здатна себе обслуговувати. Тремтіння у спокої – не єдиний симптом хвороби Паркінсона. Як правило, до нього приєднуються сповільненість рухів і скутість у кінцівках.

Якщо у хворого тремтять руки не в стані спокою, а при русі, і тремтіння це симетричне в обох руках, наприклад, коли людина хоче щось узяти, то, швидше за все, це есенціальний синдром або схожий на нього алкогольний тремор. Хоча людей, які часто вживають алкоголь, це тільки підсилює вже наявний есенціальний синдром.

Есенціальний тремор буває різного ступеня вираженості. Він може з`явитися в будь-якому віці – дитинстві, юності, зрілості, - але найчастіше тремтіння виникає у літніх людей. Вважається, що тремор виникає у 6% населення, але у більшості він малопомітний.

Дуже часто явище носить спадковий характер. Отже, якщо в сім`ї тремтіння було у батьків, дідусів або бабусь, краще, не відкладаючи, перевірятися у невролога.

У ранньому віці тремор легко виліковується медичними препаратами, набагато важче людям літнього віку. Пігулки, що застосовуються для лікування, мають багато побічних ефектів, тому вони не рекомендуються літнім людям. Тому їм, на жаль, доводиться сподіватися на допомогу рідних.