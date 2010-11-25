Дим від фейєрверків небезпечний для здоров'я

Металеві частинки в димі фейєрверків небезпечні для здоров`я, особливо для астматиків і сердечників, попереджають експерти Іспанського фонду з науки і техніки. Токсикологічні дослідження показали, що багато металевих частинок в димі від фейєрверків є біореактивними і впливають на організм людини. Ефекти і колір фейєрверків - це результат додавання в порох металів. Маленькі частинки при піротехнічних процесах викидаються в повітря і легко проникають в легені. Ці металеві частинки створюють ризики для здоров`я, особливо у людей з астмою і серцево-судинними захворюваннями, навіть якщо фейєрверки пускаються тільки кілька разів в рік, говорять токсикологи.

Учені проаналізували рівні понад 30 хімічних елементів у фейєрверках, включаючи свинець, алюміній, титан, барій, сурму, мідь, стронцій, калій і магній. Рівні всіх дуже токсичних металів і хімічних сумішей різко зростають в повітрі після запуску салюту. Крім того, в повітрі після фейєрверків також зафіксовано підвищені концентрації оксиду азоту і діоксиду сірки. За словами іспанських клініцистів, що менше людина піддає себе дії такого диму, то менше негативних наслідків позначиться на здоров`ї, і тому краще рішення - споглядати барвисті салюти здалеку і якнайдалі від місця їх запуску, звертаючи увагу на напрям вітру.

ami-tass.ru