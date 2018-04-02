Пізня осінь - час очистити судини

Специфічна антиатеросклеротична дія притаманна окремим харчовим і лікарським рослинам. Провідна роль належить часнику, антисклеротичні властивості якого достеменно засвідчені не лише емпіричною практикою, але й новітніми науковими дослідженнями. Зокрема, встановлено, що регулярне вживання одного-двох зубків часнику є надійним профілактичним засобом. За хорошої переносності часнику людям віком після 50 років рекомендують вживати його щоденно або через день (для знищення запаху можна пожувати кілька листочків або шматок кореня петрушки чи селери).

Часник можна застосовувати також у вигляді спиртової витяжки. 4-5 зубків подрібненого часнику заливають 50 мл 70-відсоткового етилового спирту, настоюють за кімнатної температури протягом 2 тижнів. Проціджену витяжку вживають по 0,5 ч. л. двічі-тричі на день перед їдою. Слід знати, що часник (у сирому вигляді і в формі спиртової настоянки) належить застосовувати з обережністю хворим на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, під час загострення хронічного коліту, у разі хвороб серця, печінки, нирок та за цукрового діабету.

У давньоруській народній медицині для лікування атеросклерозу використовували часникову витяжку, приготовану у такий спосіб: 100-150 г очищених і подрібнених зубків часнику заливали 250 мл оковитої або медовухи і настоювали, щоденно збовтуючи протягом 3 тижнів. Проціджену настоянку вживали перед їдою по 30-40 крапель тричі на день щонайменше впродовж року.

Подібний варіант профілактики і лікування часником атеросклерозу рекомендує тибетська традиційна медицина у вигляді засобу "очищення" судин. За переконаннями тибетських медиків, пропонований ними часниковий засіб "омолоджує" судинні стінки, вимиває з них атеросклеротичні "бляшки", що призводить до зниження активності прогресування атеросклерозу, а заодно і зменшення ризику виникнення таких захворювань, як стенокардія, інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба і мозковий інсульт - основних серцево-судинних уражень. Для виготовлення витяжки використовують головки часнику, зібрані в період його повного дозрівання (серпень - вересень).

Найефективніший період приймання витяжки жовтень - січень. В інші пори року її лікувальна і профілактична активність значно нижча. Для виготовлення настоянки попередньо заготовляють 350 г очищеного часнику. Зубки розтирають дерев`яною ложкою до кашкоподібної маси, яку тримають у скляній банці в темному місці кілька діб до виділення рідини яку відтискують у чистий слоїк і доливають однакову за об`ємом кількість горілки. Суміш протягом 10 діб витримують у темному прохолодному місці - погріб, підвал, а в сучасних умовах - холодильник. Через кілька днів вона готова до вживання. Приймають за 15...30 хвилин до їди, попередньо розчинивши в молоці у співвідношенні 1:4. Застосовують таку схему: перший день - 1 крапля перед сніданком, 2 - перед обідом, 3 - перед вечерею; другий день - відповідно по 4, 5 і 6 крапель; третій - 7, 8, 9; четвертий - 10, 11, 12; п`ятий - 13, 14, 15; шостий - 16, 17, 18; сьомий - 19, 20, 21; восьмий - 22, 23, 24; дев`ятий - 25, 26, 27; десятий - 28, 29, 30.

Решту настоянки вживають щоденно по 25 крапель на молоці тричі на добу перед їдою протягом 3 - 5 місяців щорічно. Особливо корисне таке лікування людям похилого і старечого віку.

Ефективним профілактичним і лікувальним народним засобом у боротьбі з атеросклерозом здавна вважаються такі харчові рослини, як баклажани, болгарський перець, ведмежа цибуля (черемша), цибулька гусяча (відома у народі під назвами зірочки жовті або часник жовтий). Їх доцільно використовувати у їжу в вигляді комбінованих салатів, як додаток до супів, борщів або других страв, а також у консервованому вигляді. Протисклеротичну дію мають також напівдозрілі (зелено-червоного кольору) плоди шипшини, які можна заварювати як чай (20-25 подрібнених плодів на півлітра окропу) і пити по половині-повній склянці після їди двічі-тричі на добу впродовж кількох місяців і навіть років.

З метою зниження в крові рівня холестерину - основної речовини, яка спричинює атеросклероз, в народній і традиційній медицині застосовують у харчуванні рослини, які завдяки сечогінній дії здатні виводити з організму надлишки продуктів жирового обміну - ліпіди, бета-ліпоп-ротеїни та холестерин. З цією метою у вигляді настоїв, відварів або чаїв використовують траву васильок, майорану садового, квіток бузини, бруньок берези. Протисклеротичний ефект рослинних витяжок можна посилити, додавши до них подрібнені свіжі або висушені пагінці вишні.

Можна використовувати і таку заготовку: свіжозібрану цедру лимона змішують у однакових пропорціях із висушеними зернятками винограду (краще із темних сортів), ретельно подрібнюють на кавомолці. 1 чайну ложку суміші заливають склянкою окропу. В охолоджений настій додають за смаком мед або варення і п`ють щоденно вранці та ввечері замість чаю.

Існує і такий народний метод лікування атеросклерозу. На перший сніданок з`їдають склянку-півтори вівсяної каші, яку готують в такий спосіб: 2...3 столові ложки толокна на ніч заливають холодною водою, до суміші додають півсклянки тертих яблук або груш і 2...3 подрібнені волоські горіхи. Вранці суміш кип`ятять на малому вогні протягом 5...7 хвилин. Їдять щоденно по півсклянки двічі-тричі на добу протягом 5 - 6 місяців. Щорічно таку дієту повторюють.

Емпірична медицина рекомендує і такий спосіб "очищення" організму від холестерину. В сезон дозрівання огірків щоденно 200...300 г овочу подрібнюють терткою, додають 2...3 столові ложки суміші свіжого кропу, петрушки, селери, присмачують олією і з`їдають усю порцію замість сніданку. Бажано їсти такий своєрідний "огірковий салат" протягом усього овочевого сезону (липень - вересень). В пізній осінній, зимовий та весняний періоди аналогічний профілактичний антисклеротичний курс можна провести із застосуванням насіння із перезрілих огірків (жовтяків). Одну столову ложку подрібненого насіння змішують з такою самою кількістю суміші сухого кропу і листя петрушки, заливають склянкою окропу, настоюють протягом 30 хв. Вживають перед сніданком весь настій невеликими порціями.

В емпіричній медицині чимало рецептів щодо використанням природних речовин із антисклеротичною активністю. Навчитися їх використовувати - означає допомогти собі уникнути неприємних захворювань.

Підготувала Віра Онопко.