Що лікує мигдаль

Учені виявили, що мигдаль, а вірніше, його шкірка, містить речовину, яка ефективно захищає від грипу і застуди. Ця речовина допомагає білим кров`яним тільцям розпізнавати віруси і бактерії і швидко реагувати на них.

Таким чином, шкідливі прибульці не встигають упровадитися і розповсюдитися по організму, передає Кулінарний Едем. Правда, якою повинна бути оптимальна порція горішків, учені поки не визначили.

lady.mail.ru