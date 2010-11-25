Що лікує мигдаль
11:07, 25 листопада 2010Зарубіжні новини
3
Ефективно захищає від грипу і застуди...
Учені виявили, що мигдаль, а вірніше, його шкірка, містить речовину, яка ефективно захищає від грипу і застуди. Ця речовина допомагає білим кров`яним тільцям розпізнавати віруси і бактерії і швидко реагувати на них.
Таким чином, шкідливі прибульці не встигають упровадитися і розповсюдитися по організму, передає Кулінарний Едем. Правда, якою повинна бути оптимальна порція горішків, учені поки не визначили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter