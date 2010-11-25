Дієти: ефективні та ощадливі для гаманця

Для тих же, хто воліє худнути ощадливо, учені знайшли кілька простих шляхів.

Один з них – пити побільше води. Виявляється, півлітра води прискорюють обмін речовин майже на третину й збільшують енерговитрати організму (враховувалися тільки «внутрішні» витрати, ті зусилля, які людина, що худне, напившись води, витрачає на «пробіжки» по офісу або квартирі з метою позбутися від рідини, що накопичилась, не підраховувалися).

Досить дешевою є, приміром, дієта зірок кіно. Сніданок і вечеря: 2 чашки кави або чаю, 2 скибочки хліба, 2 некрутих яйця, 3 помідори. Обід: 250 г смаженого нежирного м’яса (на грилі), салат, яблуко. Полудень: кава, два бісквіти. І так щодня. Без перерв на фуршети, дні народження і сімейні застілля. Говорять, так можна прожити досить довго – досить, щоб зекономлених грошей вистачило на новий «Форд». Так звану «низькокалорійну» дієту теж цілком можна назвати ощадливою. Тим, хто зважився на неї, доведеться тиждень провести на малюсіньких порціях сиру, овочевих салатів з 1 яйцем і на відвареному м’ясі, запиваючи це несолодким чаєм, кавою або відваром м’яти. Якщо не зірветеся з ланцюга й не витратите всі зекономлені гроші на солодощі, то через 2 тижні можете повторити експеримент. Кефірна дієта – це взагалі пісня. Без солі й цукру, зате із приспівом «півтора літра кефіру в день». Інші куплети (пардон, інгредієнти): 5 варених картоплин, 100 г вареної курки, 100 г вареного м’яса, 100 г вареної риби, фрукти й овочі (у необмежених кількостях). Вихідні – розвантажувальні: у суботу – один суцільний кефір; у неділю взагалі мінеральна вода. Існує так само (і цілком успішно практикується) так звана «кремлівська» дієта. Суть її зводиться до споживання продуктів без вуглеводів. Це, скоріше, не дієта, а спосіб життя. Але щойно ви її порушуєте, тобто міняєте спосіб життя, – кілограми знову на вас. Експрес-економія Якщо ж схуднути не терпиться, а зайвих грошей немає, але є сила волі – можна спробувати експрес-дієти, які дозволяють за 5-6 днів скинути до 3 кг. Молочно-бананова (6 бананів і 3 склянки знежиреного молока за добу – 5 днів), або рисова (варене яйце, помідор, 150 г вареного рису й 90 г вареної риби або курячого м’яса – 7 днів). Цей список і розмова може тривати нескінченно. Але давайте поки зупинимося. Головне, що в нас завжди є – вибір. І кожний його робить самостійно. Важливо завжди пам’ятати «Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти».