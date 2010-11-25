Як заробити на власній депресії

Одна заповзятлива новозеландка на ім`я Ема (прізвище жінки не називається) виставила на сайт Trade Me незвичайний лот – а саме власну депресію.

За декілька днів сторіночку з оголошенням про продаж депресії проглянули 11 тисяч разів. У описі лота Ема вказала, що її депресія вельми сувора і навіть може відбити у майбутньому бажання вставати з ліжка, приймати душ і чистити зуби, пише Segodnya.ua.

«Моя депресія не підведе вас», – пообіцяла улаштовувачка аукціону, яка, як вона стверджує, страждає від цього захворювання з 14 років.

Туга пішла з молотка за 155 новозеландських доларів (приблизно 120 доларів США).

Не дивлячись на те, що ніякої гарантії передачі лота покупцеві не існувало, депресію Еми все ж таки вдалося продати. Лікарі, що прокоментували результати аукціону, заявили, що такі забавні і незвичайні торги повинні допомогти новозеландці в боротьбі з її станом.

lady.mail.ru