Чому каву слід пити винятково з цукром

Поєднання кофеїну і глюкози є ідеальним живильним "коктейлем" для мозку, стверджують іспанські нейропсихологи.

В експерименті фахівців з Університету Барселони брали участь 40 здорових добровольців. Всім їм проводили магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку для визначення вогнищ збудження і сили імпульсів. Половині піддослідних перед дослідженням запропонували випити солодку каву. І виявилося, що саме у цих людей спостерігається посилення активності зон, відповідальних за формування робочої пам`яті та уваги.

"Поєднання кофеїну і глюкози покращує когнітивні здібності в умовах, коли людині потрібно підтримувати постійну увагу і використовувати максимум оперативної пам`яті. Ці речовини підсилюють ефективність роботи ділянок мозку, які відповідають за ці робочі функції", - розповів професор Джозеф Серра Грабулоса, провідний автор дослідження.

Нагадаємо, нещодавно в результаті проведених досліджень австралійські лікарі встановили, що популярний ранковий напій сприяє відновленню м`язів після важких фізичних навантажень. У той же час лікарі категорично попереджають про небезпеку спроб нейтралізації похмілля за допомогою кави.

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