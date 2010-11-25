Голодування подовжує життя - учені

11:46, 25 листопада 2010
Зарубіжні новини
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Має противіковий ефект

 Нове дослідження виявило молекулярний ланцюг, який є основною причиною процесу старіння.

"Ми все ближче до розуміння того, як працює обмеження калорій. Це дослідження є першим прямим доказом механізму, що лежить в основі противікових ефектів ", - сказав Томас Пролла з Вісконсинського університету в Медісоні.

Вчені виявили, що фермент під назвою Sirt3 володіє в організмі ссавців "антистаріючим" ефектом.

В умовах обмеження калорій рівні Sirt3 збуджуються, змінюючи метаболізм і призводить до зниження вироблення вільних радикалів мітохондрій. Остання є структурою в клітині, яка виробляє енергію і яка служить джерелом високореактивних форм кисню - вільних радикалів. Такі радикали завдають клітинам шкоди і сприяють старінню.

Робота включала мишачу модель, яка проявила вікову втрату слуху.

"Втрата слуху пов`язана з втратою певних типів клітин у вусі. Цьому вдається запобігти за допомогою обмеження калорій ", - сказав Пролла.

Вчені показали, що високі рівні Sirt3 захищають клітини від клітинного стресу і загибелі, викликаної вільними радикалами. Розуміння молекулярного базису того, як функціонують ферменти сиртуїнів, може призвести до розробки препаратів, які будуть активувати стежки ферментів, подібних Sirt3, щоб ті уповільнювали процеси старіння.

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