Як відновити волосся після фарбування. Рецепти

Фарбування, чи то повна зміна кольору або легке мелірування, вимагає особливої уваги і пильності, адже при неправильному або недостатньому догляді навіть наймодніший колір не зможе приховати сухість, ламкість і нездоровий вигляд вашого волосся.

Зміна кольору за допомогою стійких і напівстійких барвників має обов`язково супроводжуватися серією постійних відновних процедур, адже аміак і окислювач, що входять до складу цих фарб, послаблюють і стоншують будь-яке, навіть дуже здорове і сильне волосся.

Як відновити волосся після фарбування? Насамперед, вам слід змінити усі звичайні шампуні і бальзами на спеціальні засоби для фарбованого волосся. Вони не тільки допоможуть зберегти новий колір, але й містять корисні компоненти, що живлять і відновлюють структуру пошкодженого волосся.

Додаткову підтримку ослабленим пофарбованим волоссям можуть надати маски, відвари і ополіскувачі, приготовані з лікарських рослин і натуральних продуктів.

Для того, щоб відновити волосся після фарбування, використовуйте спеціальний шампунь, приготований з житнього хліба. Хліб (200-300 г) слід залити літром киплячої води і поставити в тепле місце на три-шість годин. Готовий настій потрібно процідити, відфільтрувати, а отриману кашку спочатку втерти масажними рухами у волосся і шкіру голови, а потім змити теплою водою. Миття таким шампунем відмінно оздоровлює і стимулює ріст волосся.

Можна зробити настій із рівних частин трави деревію, ромашки, шавлії та чистотілу (одну столову ложку збору залити літром окропу і настояти протягом тридцяти хвилин). Такий ополіскувач відмінно зволожує фарбоване волосся, повертаючи блиск, гладкість і пружність.

Скористайтеся рецептом маски, що стимулює ріст фарбованого волосся. Візьміть подрібнені лікарські трави: по одній чайній ложці подорожника, кропиви, шавлії, чистотілу і материнки. Збір трав потрібно залити склянкою киплячої води й настояти протягом години, після чого процідити, додати в настій 300 г чорного хліба і гарненько розмішати всі інгредієнти до отримання однорідної маси. Готову теплу маску втирають в коріння волосся, потім голову обертають спочатку поліетиленом, потім рушником і залишають на дві години. Після закінчення процедури волосся обполіскують теплою водою без додавання шампуню і залишають висохнути природним шляхом.

У результаті фарбування може з`явитися лупа і свербіж, тому відновлюючі процедури потрібно проводити не тільки для волосся, але і для шкіри голови. Відмінну лікувальну дію має сік цибулі та часнику, який слід втирати в коріння волосся. У цю суміш можна додати сік лимона і олію, узяті в рівних пропорціях. Наносити живильну масу потрібно на вологе волосся, втираючи її в шкіру голови легкими масажними рухами. Через тридцять хвилин після нанесення волосся ретельно споліскують теплою водою, розведеною оцтом або лимонною кислотою.

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