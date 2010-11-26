Відмова від сніданку загрожує важкими хворобами

З усіх добових прийомів їжі, найважливішим для нас є перший! Регулярно залишаючи свій організм без сніданку, ми серйозно ризикуємо здоров`ям, стверджують австралійські вчені.

Відмова від ранкової каші, яєчні або й бутерброди з сиром істотно підвищує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та порушення обміну речовин, веде до ожиріння та діабету. У свою чергу, всі ці патології входять до списку головних причин передчасної смерті. Про це заявляють фахівці Університету Тасманії. Вони вперше провели дослідження довгострокового впливу ранкового голоду на здоров`я.

«Ми довели, що ранкове харчування вкрай важливо для правильної роботи серця і ендокринної системи. Зокрема, вироблення інсуліну і правильного обміну холестерину. Причому це не залежить від маси тіла й кількості жиру», - розповіла Кайлі Сміт, одна з авторів наукової роботи.

У дослідженні брали участь більше 10 тисяч дорослих австралійців. З них близько 2 тисяч регулярно пропускають сніданки. Протягом 20 років спостережень у більшості з них з`явилися патологічні ознаки, які лікарі пов`язали саме з порушенням режиму харчування.

Згідно з даними австралійського Комітету з харчування, не менше 23% дорослого населення з тих чи інших причин не снідають кожен день. Без ранкової їжі залишається кожна десята дитина. І ці цифри постійно зростають.

Експерти ВООЗ стверджують, що на сніданок людина повинна отримувати не менше 25% від добової потреби в енергії. При цьому дієтологи вважають, що саме на сніданок, навіть тим, хто прагне до стрункості, можна їсти жирну і вуглеводну їжу, наприклад, білий хліб з маслом, зернові каші чи яйця.

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