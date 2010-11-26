У чому користь зеленого чаю

Будь-який чай корисний. Крім прекрасного смаку і аромату, він містить значну кількість речовин, потрібних людині: вітаміни, ефірні масла, танін, кофеїн, теобромін та інші.

У зеленому чаї в 10 разів більше вітаміну С, ніж в чорному. Дубильних речовин - у 2 рази. У порівнянні з чорним чаєм, зелений набагато сильніше збуджує і стимулює.

Лікувальні властивості цього напою вражають. Наприклад, 2-3-денним настоєм зеленого чаю знищують дизентерійні палички. Вітамін Р чудово зміцнює стінки судин, тому його використовують при лікуванні складних крововиливів та старечій ламкості капілярів. Зелений чай виводить з організму важкі метали.

Регулярно слід пити зелений чай і тим, хто лікується від виразки дванадцятипалої кишки. Лікарі радять щодня випивати щонайменше шість чашок чаю - він принесе тільки користь. Зелений чай не має жодних протипоказань, його можна давати навіть дітям - звичайно, слабший настій.

Як правильно вибрати зелений чай

У першу чергу, на що слід звернути увагу - ціна. Якісний чай не повинен коштувати менше 3 гривень за 100 г. Дуже важливо, як він упакований. Листочки доброго чаю обов`язково мають бути скручені, але не плоскі і не різані. Колір - поєднання сріблястого і зеленуватого відтінків.

Всупереч поширеній думці, крупнолистовий чай - жодним чином не найкращий вибір: грубі листки не скручуються і є швидше напівфабрикатом. Якісний напій має ніжний оливковий відтінок, він прозорий, і, постоявши трохи, стає каламутним.

Тому, кого закачує у транспорті, слід жувати сухий зелений чай - він пригнічує нудоту. Допоможе цей чудо-засіб і у разі кон`юнктивіту, запалення очей. Для цього слід змішати міцний холодний настій зеленого та чорного чаїв з червоним сухим вином (одна чайна ложка на склянку чаю) та промити ним очі.

Будь-які сторонні запахи перебивають, псують смак зеленого чаю. До нього не можна додавати цукор або пити його з цукерками, бутербродами. Зелений чай прекрасний сам по собі.

Тест на якість зеленого чаю

Після того як чай настоявся, натисніть на листки, які залишилися після заварювання. Чим вони м`якші та ніжніші, то більш якісний чай. І ще один секрет: хороший чай має бути свіжим, адже смак він зберігає лише впродовж двох років.