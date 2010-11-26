Мед може привести до гіпертонії і хвороб нирок

Прийнято вважати, що звичайний цукор (сахароза) надзвичайно шкідливий для здоров`я людини. Проте, здавалося б нешкідлива, фруктоза також представляє серйозну небезпеку. Її надмірна кількість в раціоні загрожує розвитком гіпертонії, діабету, ожиріння і хронічного захворювання нирок, попереджають американські експерти з Університету Колорадо.

Дієтична фруктоза надзвичайно поширена у фруктах, меді, деяких підсолоджених продуктах харчування. Часто фруктоза йде в парі з сахарозою, дисахаридом, що містить 50% фруктози і 50% глюкози. Також у вчених викликає тривогу споживання кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Згідно їх підрахунками, з 1970-х років, коли даний сироп поступив у продаж в США, рівень споживання фруктози і ожиріння населення помітно виріс.

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