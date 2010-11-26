Відсутність особистого життя загрожує жінкам міомою

Фахівці з`ясували, що нехтування інтимними відносинами підвищує ризик виникнення міоми матки.

Американські учені провели дослідження, в якому взяла участь група жінок середніх років. Виявилось, що відсутність статевого життя підвищувала ризик виникнення міоми матки на 68%. Чим більше представниці прекрасної статі нехтують оргазмом і інтимними стосунками, тим частіше з`являються проблеми із здоров`ям, повідомляє medicinform.net.

Дослідники пояснили, що під час збудження організм жінки виробляє активно естроген і викидає його в кров. Потім він поступає до молочних залоз і статевих органів. Якщо статевий акт не закінчується оргазмом, то застій концентрированої естрогеном крові може викликати виникнення мастопатії і розростання міометрія, провокуючи утворення міоми.

focus.ua