Волю до життя поверне шоколад?

Навіть невеликі порції темного шоколаду полегшують перебіг синдрому хронічної втоми - хвороби, яка вражає щонайменше 0,1% населення Землі і майже 1% жителів великих міст.

Ласощі ставить на ноги найтяжчих хворих, яких уже не цікавлять інші радощі життя, такі як секс або улюблена їжа. До такого висновку прийшли вчені з медичної школи при університеті Халла. Вони організували дослідження, в якому взяли участь десять пацієнтів, які страждають найбільш важкими формами синдрому хронічної втоми. Всім хворим було запропоновано протягом восьми тижнів щодня з`їдати всього лише по половині плитки темного шоколаду з вмістом какао не нижче 55% - по 15 г тричі на добу. Потім пацієнти робили двотижневу перерву, щоб відновити «шоколадотерапію», але вже менш насиченими сортами, переважно молочним шоколадом.

Вже після перших двох місяців лікування темним шоколадом абсолютно всі повідомили про поліпшення самопочуття. У них скоротилися напади головних і м`язових болів, пропали депресивні думки. Молочний шоколад не дав помітних результатів - після декількох тижнів прийому пацієнти не відзначали ніяких змін у своєму стані.

Синдром хронічної втоми був вперше внесений в офіційну класифікацію хвороб після подій 1984 р., коли в одному з невеликих містечок штату Невада несподівано було зафіксовано відразу 200 випадків. Всі пацієнти повідомляли про різке зниження настрою, у депресію. Хворі мали проблеми із засинанням, ночами їм снилися кошмари. При цьому істотно страждала працездатність. У більшості випадків, хворі люди страждали дивним безволлям, пропадав апетит і статевий потяг. Порушення психіки супроводжувалися щоденними головними болями і м`язовою слабкістю, спостерігалися також проблеми з пам`яттю.

Хвороба вражає людей у віці від 18 до 50 років, жінки страждають в два рази частіше, ніж чоловіки.

rambler.ru