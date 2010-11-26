На Гаїті від холери вже понад 1,6 тисячі людей

За даними міністерства охорони здоров`я Гаїті, кількість жертв епідемії холери в цій країні перевищила 1600 людей, передає Бі-Бі-Сі.

Загалом з моменту початку епідемії минулого місяця захворіло близько 70 тисяч людей, 30 тисяч з них було госпіталізовано. Місцева влада і міжнародні експерти вважають, що пік епідемії ще не пройдено.

У країні, тим часом, триває підготовка до виборів президента і парламенту, призначених на неділю. Влада не відмінила голосування через епідемію. Міжнародне співтовариство також вважає, що перенесення виборів могло б призвести до важчих наслідків, ніж їх проведення в заплановані строки.