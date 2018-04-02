П'ять рослин, які створять в квартирі курорт

Учені радять: у приміщенні, де люди проводять багато часу, треба мати не менш як три кімнатні рослини. Вибирати домашні квіти варто не тільки за красою, але й за корисністю. У міських квартирах потрібні рослини, які очищають повітря від пилу, мікробів і токсичних речовин, збагачують його киснем, насичують корисними ароматами і фітонцидами. І слід знати, що є рослини, які більше користі принесуть на кухні, де, як правило, підвищена вологість, духота і гар.

Є такі, які допомагають оздоровити атмосферу в кабінеті - знімають негативний вплив електромагнітного випромінювання від комп`ютера, сканера, телевізора. А є кімнатні квіти, які дуже корисно вирощувати в спальні.

Ось п`ять найбільш корисних кімнатних рослин:

1 Хлорофітум. Це чемпіон серед квітів по оздоровленню приміщень. Такі рослини корисні для поглинання формальдегіду, що виділяється теплоізоляцією з синтетичних матеріалів в квартирі середньої величини. А якщо в квіткові горщики покласти активоване вугілля, очисні властивості хлорофітума збільшуються у декілька разів.

Цей "санітар" вбиває також шкідливі бактерії. До речі, не випадково хлорофітуми ніколи не вражаються шкідниками.

Рослина невибаглива, легко розмножується - досить відокремити "діток" від довгого стебла, просто увіткнути їх у вологу землю, і вони тут же приймуться і почнуть пускати коріння. Поливати його треба нечасто, але рясно, особливо влітку.

Якщо поставити хлорофітум на кухні, він діятиме ефективніше за дорогі очисники повітря - очистить приміщення від шкідливих окисів газу і запахів за декілька годин.

2 Фікус. Має фітонцидні властивості, очищає повітря від токсинів, тому саме місце для нього - кухня або кімнати, вікна яких виходять, наприклад, на завантажену автостраду або промзону. Ідеально підходить для кухні глянсове листя фікуса: воно затримує велику кількість пилу, але його зручно мити і протирати. Фікус допоможе також зволожити повітря і наситити його киснем. Тільки важливо знати, що фікуси виділяють кисень вдень при сонячному світлі, а ось вночі поглинають його. Тому їх не варто ставити в спальні, а тим більше в дитячій.

Рослина віддає перевагу освітленим місцям, але не прямим сонячним променям. Полив - помірний. Восени і взимку нерідко скидає здорове листя через надмірне перезволоження. Тому досвідчені квітникарі радять взимку не поливати рослину, а тільки обприскувати листя.

3 Герань. Рекомендується тримати в спальні. Корисні сполуки, що виробляються пеларгонією (така наукова назва герані), мають заспокійливу дію, що дуже важливо при стресах і безсонні. Також виділяє біологічно активні речовини, вбиваючи стафілококи і стрептококи, дезинфікує приміщення і відгонить мух, так що і на кухні вона буде цілком доречна. Тим більше, що герань має властивість як би всмоктувати вогкість і чад, очищати і освіжати приміщення із запахом, що застоявся, "кислим".

Рослина невибаглива, легко розмножується. Світлолюбна - краще всього тримати на підвіконні, на сонячній стороні. У теплу пору року вимагає рясного поливу. Практично не вражається хворобами і шкідниками.

4 Лавр. Корисно вирощувати в спальні. Цей невеликий вічнозелений чагарник вбиває мікроби і робить благотворний вплив на людей, страждаючих серцево-судинними захворюваннями, спазмами кишечника і жовчних шляхів.

Лавр світлолюбний, добре росте тільки в сонячному місці. Рослина легко піддається стрижці, зазвичай йому надають кулясту форму.

5 Алое. Вночі виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ, тому йому саме місце в спальні. А ще він знімає наелектризованість в квартирі. Плюс алое - справжня швидка допомога вдома. Промиті листки можна прикласти до рани, що кровоточить або інфікована. Сік алое допомагає при головних болях і застуді.

Увага Серед кімнатних рослин, причому вельми поширених, є і отруйні - наприклад, олеандр і диффенбахія. Стежте, щоб маленькі діти не узяли їх в рот.

Учені встановили, що в повітрі приміщень, де росте мирт звичайний, хвороботворних мікроорганізмів удвічі менше, ніж там, де його немає.

А антибактеріальні властивості амариліса, агапантуса, зиферантеса, гіпеаструма, драцени настільки сильні, що від їх летючих фітонцидів деякі бактерії гинуть швидше, ніж від фітонцидів часнику.

Аспарагуси поглинають важкі метали.

Водно-газовий обмін в квартирі здатні поліпшити рослини з крупним листям - диффенбахія, антуріум, філодендрони.

За допомогою квітів можна добитися підвищення вологості повітря. Квіти, яким потрібно багато вологи, зазвичай повертають її через листя. Це фіалки, цикламени, папороті. Підвищують вологість також абутилон, афеляндра, гібіскус, азалія.

Рослини в кухні страждають від крапельок жиру, які потрапляють на листя. Тому раз на місяць влаштовуйте їм "банний день".

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