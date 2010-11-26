Чим небезпечні дитячі пляшечки

Єврокомісія оголосила про заборону з 2011 року на використання речовини «Бісфенол А» у виробництві дитячих пластикових пляшок. Це хімічна сполука може негативно впливати на розвиток дитини.

Бісфенол А активно використовується у виробництві різних прозорих пластикових місткостей для їжі і пиття. Представник Єврокомісії заявив, що рішення про заборону бісфенолу А було прийнято на місяць раніше, ніж планувалося.

У Єврокомісії пояснили, що виробництво дитячих пляшок з цією речовиною буде заборонено з березня 2011 року, а імпорт і продаж - з червня 2011-го, передає ВВС.

За словами експертів, бісфенол А починає особливо активно виділятися з пластика, до складу якого він входить, при контакті з гарячими і жирними рідинами. Якщо ж зроблена з такого пластика пляшка - стара і подряпана, то бісфенол А виділяється ще сильніше. Відповідно, коли дитина п`є з такої пляшки, ця речовина потрапляє в її організм, що може негативно відбитися на здоров`ї.

У 2009 році шість американських компаній припинили використовувати бісфенол А в дитячих пляшках, призначених для продажу в США, проте вони продовжували поставляти старі зразки пляшок-сосок в інші країни.

Канада в жовтні 2010 рік оголосила цю речовину шкідливою для здоров`я людини, що викликало протести з боку представників хімічної індустрії.

focus.ua