Солярій - наркотик для організму

Вчені з університету Олбані зробили висновок, що часті відвідини солярію ведуть до значних порушень систем організму, а також до наркотичної залежності.

Людина, що прийшла в солярій, одержує масу задоволень від сеансу, оскільки шкіра вмить набуває здорового і красивого вигляду.

За словами лікарів, якщо людині, що підсіла на солярій, не вдається потрапити на черговий сеанс, то у неї спостерігається різке погіршення настрою, дратівливість, депресія, апатія і страх, передає vrach.tv.

Фахівці у такому разі радять вмить реагувати: звернутися до лікаря за допомогою, оскільки подальший розвиток цих ознак веде до значного погіршення здоров`я, часто - до серйозних захворювань, симптоми яких схожі з ознаками наркотичної залежності.

focus.ua