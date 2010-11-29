Найкорисніший продукт харчування для людини

Помідори зайняли перший рядок у списку з десяти найбільш корисних для людини продуктів харчування, складеного британськими фахівцями. Дану позицію їм забезпечив високий вміст особливо активних антиоксидантів - лікопенів, а також вітаміну С. Проведені в останні роки численні дослідження показують, що помідори підтримують в здоровому стані серцево-судинну систему, а також здатні попереджати розвиток ряду форм раку.

На другій позиції в списку стоїть вівсяна каша. Вона містить значну кількість вітаміну Е, а також протеїн і клітковину. Останні необхідні для нормальної роботи організму.

Першу трійку замикають ківі. Ці фрукти містять вітаміни А, С і Е. В їхньому насінні містяться також жирні кислоти Омега-3.

Далі йдуть - чорний виноград, який містить антиоксиданти флавоноїди і має здатність не допускати утворення раку і сприяє підтриманню здорового серця. На п`ятій позиції - апельсини. Вони містять велику кількість вітаміну С, а також пектини. Останні знижують в організмі рівень шкідливого холестерину.

Потім йдуть брокколі, що мають високу концентрацію антиоксидантів, і авокадо, що містять жирні кислоти.

На восьмій позиції - крес-салат, багатий йодом, залізом, а також вітамінами А і С. Замикають десятку найбільш корисних продуктів харчування часник і оливкова олія, багата на антиоксиданти.

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